Mide küçültme ameliyatı olan kadın yaşam savaşı veriyor

Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde 27 yaşındaki Ebru Çoban, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra mide kanaması geçirdi. Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren Ebru Çoban, 70 kiloya düşerken, 1 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.



Pamukova’da oturan Ebru Çoban, 145 kiloya ulaşınca geçen yıl Ankara Dışkapı Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan yaklaşık 15 gün sonra mide kanaması geçirmesi sonucu beynine pıhtı atan Ebru Çoban’ın sol tarafına felç indi.

Ebru Çoban yatağa bağımlı yaşarken, Adapazarı Toyotasa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 70 kiloya düşen Ebru Çoban’a ilaç tedavisi uygulanıyor.

Ebru Çoban’ın kızkardeşi Pınar Cenik, “Ablamın çocuğu olmayınca eşi sürekli olarak onunla alay etti. Evlilikleri 2 yıl kadar önce sona erdi. Ablam ayrıldığı eşine öfkelenip Ankara Dışkapı Hastanesi’nde bir yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan 15 gün sonra mide kanaması geçirince beynine pıhtı attı ve sol tarafına felç indi. Ablam o zamandan bu yana tedavi görüyor” dedi.

Kaynak : DHA

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