Mezdeke Aynur cinayeti aydınlanıyor

24 Nisan’da evinin önüne çöp bırakmaya çıkan Mezdeke’nin 3 üyesinden Aynur Kanbur’u öldürdüğü belirlenen şüphelinin olay sonrası otobüse binerek izini kaybettirdiği belirlendi.



Polis ekipleri 24 Nisan tarihinde İstanbul’da kimliği belirlenemeyen biri tarafından öldürülen Aynur Kanbur’un katil zanlısını yakalamak için delilleri toplamaya devam ediyor

İstanbul Şişli’de, ünlü dans grubu Mezdeke’nin 3 üyesinden Aynur Kanbur’u öldürdüğü belirlenen şüpheli 5 aydır kayıp. 24 Nisan’da evinin önüne çöp bırakmaya çıkan Kambur’u kurşun yağmuruna tutan şüphelinin cinayetin ardından 3.5 kilometre yürüdüğü, son olarak Beşiktaş’tan otobüse binerek izini kaybettirdiği ortaya çıktı.



KOŞTU, OTOBÜSE BİNDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını tarayıp henüz kimliği bile belirlenemeyen katilin yol haritasını ortaya çıkaran polis, saldırganın cinayeti işlediği Fulya’ya, Mecidiyeköy’den gittiğini tespit etti. Kanbur’un oturduğu Narçiçeği sokağa vardı ve Kanbur’u kurşun yağmuruna tutup yokuş aşağı koşmaya başladı. Ihlamurdere Caddesi’nde yürümeye başlayan katil, Beşiktaş’taki otobüs durağından Kabataş istikametine doğru giden bir belediye otobüsüne bindi.

30-35 YAŞLARINDA

Ancak karanlık olduğu için otobüsün plakası ve hat numarası tespit edilemedi. Son olarak burada görülen katil, böylece izini kaybettirdi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, cinayetin ardından 18-20 yaşlarında olduğu düşünülen saldırganın 30-35 yaşlarında olduğu tespit etti.

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