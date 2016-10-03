Meteoroloji’den güzel haber!

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeye göre; ülke genelinde sıcaklıklar giderek artması bekleniyor

YURT GENELİ AZ BULUTLU VE AÇIK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt geneli az bulutlu ve açık, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR HAFİF ŞİDDETLİ ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık 28

İstanbul:Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 26

İzmir:Parçalı bulutlu 29

Adana:Az bulutlu ve açık 34

Bursa:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Antalya:Az bulutlu ve açık 31

Samsun:Az bulutlu ve açık 25

Trabzon:Az bulutlu ve açık 23

Erzurum:Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 31

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