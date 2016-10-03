Meteoroloji’den güzel haber!
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeye göre; ülke genelinde sıcaklıklar giderek artması bekleniyor
YURT GENELİ AZ BULUTLU VE AÇIK
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt geneli az bulutlu ve açık, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR HAFİF ŞİDDETLİ ESECEK
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Az bulutlu ve açık 28
İstanbul:Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 26
İzmir:Parçalı bulutlu 29
Adana:Az bulutlu ve açık 34
Bursa:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
Antalya:Az bulutlu ve açık 31
Samsun:Az bulutlu ve açık 25
Trabzon:Az bulutlu ve açık 23
Erzurum:Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 31