Meteoroloji sağanak yağış uyarısı

Meteroloji’den yapılan açıklamada, sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilen İstanbul’da, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 22

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Konya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

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