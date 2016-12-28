Mesajlar ‘Canavar Meclisi’ üzerinden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik 72’si tutuklu 75 asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. İddianamede Yüzbaşı Hasan Durak’ın kendisine darbe ile ilgili haberleri soran bir teğmene ‘Biz yapmasak onlar bize daha kötüsünü yapacaklardı’ dediği ortaya çıktı.

MÜLAYİMLER SEÇİLMİŞ: Ayrıca İstanbul’a gönderilen Hava Harp Okulu Öğrencilerinin isimlerinin önceden belirlendiği ve listelendiği, her komutanın kendi sorumluluğu altındaki öğrencileri yakından tanıdığı belirtilerek isimleri önceden hazırlanan listede yazılı bulunan öğrencilerin muhtemelen atışı iyi olan, sessiz, sakin, emre itaat eden ve emirleri sorgulamayan öğrenciler oldukları anlatıldı.

YALOVA BİTİK: Hazırlanan iddianameyle birlikte, “Yurtta Sulh Konseyi” dışında darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi birbirleri ile iletişim kurduğu yeni bir WhatsApp grubu daha ortaya çıktı. Bu grubun adının ise “Canavar Meclisi” olduğu belirlendi. Sanık Faruk Şimşek’in telefonunda bulunan gruptaki yazışmalar ise iddianameye şöyle girdi:

-Ali Apaydın (2. Filo Takım Komutanı Üsteğmen): “Her şey yolunda arkadaşlar kesinlikle taviz yok. Liderlik zor zamanlarda gösterilir. Yavaş yavaş ilerliyoruz halkı galeyana getirmişler. Yalova nasıl”

-Ali Yağmur (Teğmen): Abi terbiyem müsaade etmiyo da neyse, Yalova bitik diyeyim ”

-Ceyhun Özak (Üsteğmen) : ”Emre ve Ferhat Bmb Vuruldu. Si.. Liderliği Ali, bi o kadar yaralı var”

-Erkam Güzel: “Abi siz kimle çatıştınız da vuruldu bunlar ya, ne diyonuz abi siz!”

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