Merinos Tekstil Sanayi Müzesi`nde ‘Desenli Dokumalar` sergisi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, yöresel dokumalara ve saray kumaşlarına farklı bir bakış açısı sunan Yardımcı Doçent Esra Kavı Özdemir’in ‘Desenli Dokumalar Tekstil Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’ndan Yardımcı Doçent. Dr. Esra Kavcı Özdemir tarafından hazırlanan ‘Desenli Dokumalar Tekstil Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Osmanlı dönemi saray kumaşlarında yer alan renk ve desenlerden yola çıkılarak 5 senelik çalışma sonucu hazırlanan sergide, 15 parça kumaş el dokuması yer alıyor. Osmanlı saray kumaşlarında kullanılan desenlerin yorumlanarak günümüze farklı bir bakış açısı sunan sergi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muhsin Özlükurt, tarihi Merinos fabrikasının Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla müzeler bölgesi haline geldiğini söyledi. Okul, kurum ve şahıslara yaptıkları çalışmalarda müzelerin destek olduğunu belirten Özlükurt, Esra Kavı Özdemir’in el emeğiyle hazırladığı sergiye de tekstilin kalbi olan şehirde ev sahipliği yapıldığını ifade etti. Özlükurt, “Kültürel zenginliğin yeni nesillere aktarılması açısından sergi son derece önem taşıyor. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, dokumacılığın büyülü dünyasına vatandaşları, özgün çalışmalara sahip sanatçılarla buluşturmayı görev üstlenmiştir. Serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tekstil Sanayi Müzesi Kuratörü Prof. Dr. Ayten Sürür, 2016-2017 dönemini ‘Desenli Dokumalar Tekstil Sergisi’yle başlattıklarını ifade etti. Yardımcı Doçent. Dr. Esra Kavcı Özdemir’in zengin Osmanlı dönemi saray kumaşlarından esinlenerek hazırladığı 15 parça el dokuması koleksiyonunu Bursalılara sunduğunu dile getiren Sürür, tekstilin merkezi olan Bursa’da böyle bir serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Serginin sahibi Esra Kavı Özdemir ise, Türk tekstil tarihinde önemli yeri olduğu ve geçmişten günümüze bir üretim merkezi olduğu için sergisini ilk olarak Bursa’da ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde sergilediğini açıkladı. Merinos Fabrikası’nın tekstil için bir marka olduğunu hatırlatan Özdemir, “Kumaş kültürü, Osmanlı’dan günümüze geçmişimizi bugüne bağlayan unsurlardan birisidir. Bunları günümüzde nasıl değerlendireceğimizi, yeni nesillere nasıl aktaracağımızı düşünerek çalışmayı hazırladım. 15 dokuma 5 senelik bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Günümüzde daha özgün koleksiyon sunmak istedim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Muhsin Özlükurt, Kuratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, sergi sahibi Esra Kavı Özdemir ve konuklar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi edindi. Sergi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail