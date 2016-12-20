Merakla beklenen karar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, Aralık ayını pas geçerek faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8’de, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50’de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25’te sabit tuttu.

Piyasalarda genel beklenti faiz artırımı olacağı yönündeydi. Merkez Bankası Kasım ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan, faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan yükseltmişti.

“DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI RİSK OLUŞTURUYOR”

MB’nin açıklamasında döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.

Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.”

Merkez Bankası önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağını belirterek “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.” ifadelerini kullandı.

DOLAR GAZA BASTI

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından karar öncesi 3,51 olan dolar/TL 3,54’e yükseldi.

TCMB BU YIL NE YAPTI?

TCMB ise yılın ilk 2 ayını pas geçerken, mart ayında faiz koridorunun üst bandında 25 baz puan, nisan, mayıs ve haziran ayındaki toplantısında 50 baz puan, temmuz ve ağustos, eylül toplantısında ise 25 baz puan indirime gitmişti. Böylece marttan bu yana yapılan toplam indirim 250 baz puana ulaşırken, TCMB ekim ayını ise pas geçmişti. TCMB kasım ayı toplantısında ise politika faizini 50 baz puan artırmıştı.

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