Menderesli kadınlar meslek öğreniyor

Menderes Belediyesi tarafından kadın istihdamına yönelik 8 alanda ücretsiz eğitim verilerek kadınlara iş bulma ve iş kurma imkanı getiriliyor.

Menderes Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programından yararlanmaya hak kazandığı “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” projesi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde bin 500 başvuru arasında seçilen 37 başarılı projeden birisi olan çalışmaya Menderes’te ikamet eden ve 24-65 yaş arası meslek edinmeye ihtiyacı olan tüm kadınlar başvurabilecek.

8 alanda eğitim

“Mesleğim Elimde” sloganıyla hayata geçirilen projede, başvuru sırasında yapılacak mülakat ve kursiyerlerin yönelimine göre, cam füzyon eğitimi, gümüş işleme eğitimi, servis eğitimi, İngilizce eğitimi, temel bilgisayar eğitimi, KOSGEB destekli uygulamalı girişimcilik, iletişim eğitimi ile işletmecilik ve iş geliştirme seminerleri verilecek.

Son başvuru 9 Aralık

Hafta içi her gün, yarım gün boyunca sürecek eğitimlere katılmak isteyen Menderesli kadınların 9 Aralık tarihine kadar Menderes Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekecek. Tüm kursların ücretsiz olacağı proje kapsamında kursiyerlere katıldıkları eğitime göre değişen miktarlarda cep harçlığı da verilecek. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren Menderesli kadınlarımızın sosyal ve iş hayatında yer alması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar içinde önemsediğimiz ‘Menderes Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’ projemiz ile kadın istihdamına yönelik yeni bir adım atıyoruz. Projemiz AB Hibe Programından yararlanmaya hak kazanan İzmir’de ki tek belediye oldu. Bu proje ile kadınlarımıza meslek kazandırmayı, iş bulabilmelerini sağlamayı, kendi iş yerlerini açabilecek projeler üretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Tüm kurslarımızın ücretsiz olmasının yanı sıra kurslara katılan kadınlarımıza cüzi oranda cep harçlığı da veriyoruz. İnşallah bu tür projeler ile Menderesli hemşehrilerimize hak ettikleri değeri sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

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