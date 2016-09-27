Memurlara yeni düzenleme geliyor

İşini aksatan, FETÖ örneğinde olduğu gibi ülkeye ihanet eden memurlar için OHAL düzenlemelerine ihtiyaç duyulmadan, gerekli görüldüğünde işine son verilecek.

Hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devlette yuvalanmış terör örgütü FETÖ mensuplarının temizlenmesi için yürüttüğü operasyonun kapsamını genişletti. Buna paralel olarak kamu personel rejimindeki statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere sistem açığını da kapatacak adımlar atıyor. Yeni dönemde kamu kurumlarında garantili iş dönemi yerine esnek bir yapı öngörülüyor. Esnek çalışma modelinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması hedefleniyor. İşini aksatan, FETÖ örneğinde olduğu gibi ülkeye ihanet eden memurlar için OHAL düzenlemelerine ihtiyaç duyulmadan, gerekli görüldüğünde işine son verilecek. Kamu kurumlarında personel planlaması yapılırken, kurum içi ve bölgeler arası personel dağılımı da yeniden düzenlenecek. Kritik bölge, illerde vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı da giderilecek.

YENİ KRİTERLER GETİRİLİYOR

FETÖ ile irtibatı olan 60 bini aşkın kamu personeli 667 sayılı KHK kapsamında ihraç edildi. Örgüt bağlantısı nedeniyle memuriyetten atılanların yerine işlerin aksamaması için yeni personel alınıyor.

İkinci tarama sonrası örgütle doğrudan bağlantılı olmayanların mağduriyetleri de giderilecek. Emniyet, istihbarat birimlerinin hazırladığı riskli isimler listesi dikkate alınırken, incelemelere ilişkin yeni kriterler belirlendi. Bank Asya, FETÖ okulları, sendika, bağış, sosyal medya hesapları, ortak-kesin kanaat, BYLock gibi parametrelerde temel kriterler tespit ediliyor. Bakan Müezzinoğlu, yaptığı değerlendirmede, “Örgütle hiçbir bağlantısı yok ama Bank Asya’dankonut kredisi kullanmış. Bu suçlu olması için bir neden değil. Ancak Bank Asya’daki maaşının üçte birini örgüte vermiş. Bu benzeri ayrıntılarda dikkate alınarak yeni kriterler belirlendi” diye konuştu.

BANKAMATİK MEMUR TEPKİSİ

Devlette iş garantisinin FETÖ gibi yapıların beslenmesine katkı sunduğu mesajını veren Bakan Müezzinoğlu, kamuda bankamatik memurlara dikkat çekerek, “Bakıyorsunuz yasa iş garantisi veriyor. Bakıyorsunuz bakanlığa, kuruma uğramayan onlarca müşavir var. Bankamatik memur diyoruz. Bakanlık, milletvekilleri gidiyor. Turizm müdürü bakıyorsunuz mahkeme kararıyla 6 defa geri aynı göreve geliyor. Bu işi nasıl yürüteceksiniz. Kamu personel rejimi değişmek zorunda” değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 95 TAMAMLANDI

Darbe girişimi sonrası devletteki temizlik hareketinde asker, polis, hâkim-savcı, istihbarat başta olmak üzere kritik, stratejik noktalara öncelik verildi. Bu noktalardakiler üst düzey yöneticileri açığa alındı, soruşturmaları tamamlanıp kanun hükmünde kararnameler ile atıldı. Devletin stratejik (müsteşar, genel müdür başta olmak üzere yöneticiler, general, emniyet müdürü, istihbaratçılar) noktalarının başta açığa alma ve ihraçlar yoluyla yüzde 95’lik bölümünün temizlendiği belirtildi.

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