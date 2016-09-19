Memur olmak isteyenlere müjde!

Halkbank, Sayıştay, Devlet Demiryolları, Vakıfbank, Polis Özel Harekat, Sözleşmeli Astsubay alımları gibi iş ilanları yayınlandı.



Halkbank, Sayıştay, Devlet Demiryolları, Vakıfbank, Polis Özel Harekat, Sözleşmeli Astsubay alımları gibi iş ilanları yayınlandı.

Kamudaki görevden uzaklaştırmaların ardından bir çok kurum yeni alımlar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı’na 20 bin, özel harekata 10 bin kişi alınacağı açıklandı.

Yeni alımlarla kamuya alınacak personel sayısı 50 bini bulacak.

Kamu kurumlarında bir yandan darbe girişimi sonrasındaki görevden almalar devam ederken bir yandan da alımlar gerçekleşiyor.

En son Sağlık Bakanı Recep Akdağ 20 bine yakın personel istihdam edeceklerini duyurmuştu.

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