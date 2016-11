Meme kanserinin tedavisi mümkün!

Erken teşhisin meme kanseri tedavisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Ege düzenli olarak evde kendi kendine meme muayenesi yapılması gerektiğini belirtiyor.



“25 yaşından itibaren her kadının yıllık klinik muayene ve her ay düzenli olarak evde kendi kendine meme muayenesi yapması meme kanserinin erken teşhisi için çok önemlidir. Meme kanseri sanıldığı gibi sadece 40 yaş üzeri, menopoz sonrası yakalanılan bir hastalık değildir. Özellikle 40 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak yılda bir kez mamografi çektirmesi ve klinik muayene yaptırması da tavsiye edilir. Meme kanserine karşı farkındalığı artırmak erken teşhis ve tedavinin başarısı çok önemlidir.”

Meme kanseri en sık görülen kanser türüdür

“Meme kanseri ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi görülme oranı en yüksek kanser türleri arasında yer alıyor. Meme kanserinde tedavinin başarısını erken teşhis belirlemektedir. Bu yüzden Her yıl tüm dünyada bu yüzden meme kanseri farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu konuda ülkemizde yer alan sivil toplum örgütleri de başarılı çalışmalar yapmaktadır. Herhangi bir anormallik fark ettiğiniz takdirde vakit kaybetmeden meme kanseri belirtilerini bilip bu bulguları ciddiye alarak, doktora başvurmanız, erken teşhis sayesinde tedavinizde başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. 25 yaşına gelmiş her kadın, evde ayna karşısında meme kanseri için kendisini muayene etmelidir. Memeler arasında yeni oluşmuş boyut farkı, yara, deride buruşma, meme başında içe çökme, bir memeden gelen akıntı ve memede ele gelen yumru gibi bulgularınız varsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.”

Meme kanserinin tedavisi mümkün!

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Ege “Meme kanseri tedavisi cerrahi ve klinik tedavi olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Meme kanserinde cerrahi operasyon tedavinin ilk aşamasını oluştururken, hastalara patoloji sonucuna göre kemoterapi ve/veya radyoterapik tedavi uygulanmaktadır. Meme kanseri cerrahisinde tümörün evresi ve hastanın tercihine göre tedavi tekniği belirlenir. Bu tedavilerden birisi modifiye radikal mastektomidir. Bu teknikte koltuk altı lenf bezleri ve meme dokusu tamamen alınır. Onkoplastik cerrahi ise meme kanseri cerrahisinde uygulanan bir başka tekniktir. Bu teknikte ise kanserli doku memeden güvenli bir şekilde alındıktan sonra dikleştirme operasyonu da uygulanmaktadır. Ayrıca hastaların isteğine bağlı olarak silikon uygulaması gibi farklı estetik çözümlerde uygulanabilmektedir. Hasta operasyonun ardından hem kanserli dokudan kurtulur hem de eskisinden daha iyi görünümlü göğüslere sahip olabilir. Meme kanserinin iyileşme sürecinde hastanın ihtiyacı olan moral desteği de bu şekilde sağlanmış olur.”

