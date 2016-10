Meme kanserine karşı ‘tarihi’ uyarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir sosyal sorumluluğa daha imza atarak, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında Heykel’deki tarihi binayı, bu hastalığın rengi olan pembe renkle ışıklandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sağlıklı toplumların ancak sağlıklı bireylerden oluşacağını belirterek, meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini kaydetti ve hastalığa karşı farkındalığı artırmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı kent hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığını belirterek, 2023 hedefleri doğrultusunda Bursa’nın sağlık hizmetleri sunumunda en iddialı kentlerden biri olacağını vurguladı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle her türlü toplumsal konuyu da yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak farklı bir çalışmaya imza attı. Kanser olan her 4 kadından birinin meme kanserine yakalanması ve erken teşhis edildiğinde yüzde 98 oranında tedavi edilebilmesi nedeniyle, toplumu bilinçlendirme etkinliklerine destek veren Büyükşehir Belediyesi, Helkel’deki tarihi binayı bu hastalığın rengi ile ışıklandırdı. Vali Ahmet Vefik Paşa döneminde 1879 yılında yaptırılan ve özgün mimarisi ile kent merkezinde her zaman ilgi odağı olan tarihi bina meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması hedefiyle pembe renkte ışıklandırıldı.

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucusu olan Bursa’da sağlıklı birey ve sağlıklı toplum hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ölüm nedenlerinde kalp damar hastalıklarından sonra kanserin geldiğini ifade eden Başkan Altepe, “Ancak bu hastalık erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Bunun için ‘kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz. Vatandaşlarımızın geç kalmaması için bu konuyu gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Tedavisi mümkün

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, toplumda en sık görülen kanser türü olan ve kanser hastası her 4 kadından 1’inde görülen meme kanserinin erken teşhisle önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Bunun için de toplumun hastalık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Akan, “Sağlıklı kent demek bilinçli insanlar demek, sağlıklı kent demek tarama yapmak demek. Bursa olarak gerek ikinci basamak gerekse acil sağlık hizmetleri ve aile sağlığında iyi bir ivme yakaladık. Her çalışmada Büyükşehir Belediyemizin desteğini gördük. Bursa’mızı 2023 hedefleri doğrultusunda sağlıklı kentin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda sağlık hizmeti sunumunda en iddialı kentlerden biri Bursa olacak. Her alandaki çalışmalarımıza verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

