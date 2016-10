Meme kanseri her 11 dakikada bir kadının hayatına mal oluyor

Prof. Dr. Utkan, “Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser olgusuyla karşılaşıyoruz. Her 11 dakikada bir kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.” dedi.



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Utkan, “Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser olgusuyla karşılaşıyoruz. Giderek artan bir sıklık olduğunu dünya literatürü gösteriyor.” dedi.

Derince Kusachi Kültür Merkezi’nde meme kanserinden korunmanın yollarıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Utkan, meme tümörünün 4 kadından birinde ortaya çıktığını söyledi.

Teknolojik ilerleme ve farkındalık yaratılsa da oranın bu şekilde olduğunu ifade eden Utkan, kanserin başka organlarla ilgili problem yarattığı için bir hastalık grubu anlamı taşıdığını kaydetti.

Utkan, kanserin hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluştuğunu dile getirerek, “Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser olgusuyla karşılaşıyoruz. Giderek artan bir sıklık olduğunu dünya literatürü gösteriyor. Öldürücü bir hastalık bu. Ölümlerin hepsine baktığımızda yüzde 12-13 kanser nedeniyle oluyor. O halde bu özelliği ortadan kaldırmak için erken tedavi için gayret göstermemiz lazım.” şeklinde konuştu.

“Her 11 dakikada bir kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor”

Türkiye’deki ölüm nedenlerinden yüzde 13’ünün kanserden kaynaklandığını anlatan Utkan, kalp damar hastalıklarından ölümün de yaklaşık yüzde 50 olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Utkan, ciddi bir halk sağlığı sorunu olan kanserin erken tanısının kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2006 yılında kanser tedavisine 2,8 milyar lira harcadığını ifade eden Utkan, “Sosyal devletin önemli görevi bu zaten. Bu artışla 2020’de bu miktar 4 katına çıkacak. Etkin koruma yöntemleri uygulayarak kanser görülme sıklığını azaltmak, kanserden ölümleri azaltmak, yaşayan hastaların hayat kalitesini düzeltmek amacımız olmalı. ABD’de her 7 kadından biri, Avrupa’da da 10 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Her 11 dakikada bir kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Her 3 dakika bir kadına da yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Türkiye’de her yıl 30 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Periyodik olarak kontroller yapılmalı.” diye konuştu.

“Meme kanserini erken yakalamak önemli”

Utkan, yaşla beraber kanser riskinin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çalışmalar gösteriyor ki Türkiye’de başka ülkelerdekinden daha fazla 40 yaşın altında meme kanseriyle karşılaşıyoruz. 25-30’lu yaşlardan itibaren ihtimal artıyor. Yüksek risk taşıyan aileye sahipsek belki 25’li yaşlardan itibaren o yaşa uygun tetkikler yapılmalı. Kilo fazlalığı… Her 5 kilogram artış meme kanseri açısından söylüyorum bu riski yüzde 8 arttırıyor. Yağ dokusunda östrojen kaynağı olduğu için. Tütünle ilgili savaş Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yürütüldüğü için ikinci risk faktörü gibi gözüken kilo fazlalılığının da ortadan kaldırılması gerekmekte. Bedensel aktivitelerin rutin ve düzenli olması lazım. Meme kanserinden korunmak için ne yapacağız peki. Erken yaşlarda doğum, daha çok emzirme, menopoz sonrası kilo kontrolü, alkol alımını azaltma, düzenli egzersiz ve mamografi çekilmesi. Bütün bunları yaptığımızda risk azalmakla birlikte ortadan kalkmıyor. Meme kanserini ortadan kaldıracak bir şey yok. Onu erken yakalamak önemli. Periyodik olarak bunlar yapılırsa meme kanserinden ölüm oranlarında yüzde 25-40 oranında azalma olduğunu biliyoruz. Meme kanseri erken tanı konulduğu zaman en kolay iyileşen ve tedavi edilebilen kanser türüdür.” AA

