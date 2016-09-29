Meğer FETÖ’cü askerliğin ‘abiliği’ni yürütüyormuş

Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari imam Adil Öksüz’ün FETÖ’cü askerlerin ‘abiliği’ görevini de yürüttüğü ortaya çıktı



FETÖ’cü darbe girişi ardından başlatılan darbe soruşturması çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay çok sayıda FETÖ’cü TSK personelinin ifadesine başvurmuş, önemli itiraflarda bulunan subaylar örgütteki ağabeylerinin isimlerini vermişlerdi. İtiraflar doğrultusunda FETÖ askerin ağabeylerine yönelik operasyon başlatılmıştı. Şüpheli listesindeki firari eski savcılar Fikret Seçen, Hikmet Usta, Hüseyin Ayar, Mehmet Yüzgeç ve İbrahim Ethem Kuriş’in asker yapılanmasında bir dönem ağabeylik yaptıkları, sonra da semt ve bölge ağabeyliğine terfi ettikleri saptanmıştı.

FİRARİ SAVCILAR DA LİSTEDE

Darbeci askerlerin ifadeleri doğrultusunda, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün de örgüte mensup askerlerin ağabeyliğini yaptığı belirlendi. Öksüz, dosyaya şüpheli olarak kaydedildi. Öksüz’ün yanı sıra söz konusu soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan, bütün çağrılara rağmen ifadeye gelmeyen, firari eski savcılar Fikret Seçen, Hikmet Usta, Hüseyin Ayar, Mehmet Yüzgeç ve İbrahim Ethem Kuriş’in de aralarında bulunduğu 70 kişi için “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde yakalanan Adil Öksüz, hâkimliklerce iki kez serbest bırakılmış ve ortadan kaybolmuştu. Öksüz hakkında 2015’te bir tanığın “Mahrem Hizmetler İmamı” olduğu yönünde verdiği ifadenin de 15 Temmuz’da yakalandıktan sonra savcılıktaki dosyasına konulmadığı anlaşılmıştı

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