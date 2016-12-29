Meclis Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

GEÇTİĞİMİZ KASIM AYINDA TEDAVİ GÖRDÜ

Üst solumun yolu rahatsızlığı bulunan ve geçtiğimiz Kasım ayında da bir hafta süreyle tedavi gören Kahraman’ın çeşitli kontrol ve tedavisi için Güven Hastanesi’ne gittiği öğrenildi.

KAHRAMAN, KOSOVA CUMHURBAŞKANI’NI AĞIRLADI

İsmail Kahraman, TBMM’de öğleden sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçiile görüştü. Daha sonra TBMM’den ayrılan İsmail Kahraman’ın hastaneye gittiği öğrenildi.

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