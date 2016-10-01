Meclis açılışında İstiklal Marşı krizi

Meclis açılışında skandal bir olay yaşandı. HDP Iğdır vekili Pervin Buldan yeni yasama yılı öncesinde okunan İstiklal Marşı’nı okumayarak kime hizmet ettiğini bir kez daha kanıtladı.

TBMM’de yeni yasama yılı öncesinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin tavrı şaşırtmadı. TBMM başkanı İsmail Kahraman’ın anıta çelenk koyması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Genel Kurul’a geçildi.

İSTİKLAL MARŞI OKUMADI

Ancak İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada HDP Iğdır vekili Pervin Buldan İstiklal Marşı’nı okumadı. Gazi Meclis’te daha ilk gün yaşanan bu rezalet, ileriki günlerde nelerin yaşanacağının da bir kanıt oldu.

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