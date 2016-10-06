MEB’den radikal değişiklik

Önceki gün açıklanan eğitim sistemindeki yenilikler kapsamında, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece dil eğitimi verilecek. Okul öncesinin zorunlu eğitime alınması pilot uygulamayla, prefabrik sınıflarda başlayacak. Ortaokula geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek.



Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün açıkladığı tam gün eğitim, okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve 5’inci sınıfta zorunlu yabancı dil hedefleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışmalarına hız verdi.

Ortaokula geçişte bir yılın hazırlık sınıfı olması için yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bakanlık, 5’inci sınıfta öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek. Yabancı dil dersleri, ikinci sınıftan sonra zorunlu seçmeli dersler olanİngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşacak. Bu kademede okutulması gereken diğer konular, 4’üncü ve 6’ncı sınıf müfredatına entegre edilecek. Yabancı dilde öğretmen açığının kapatılması için ise İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Arapça branşlarında atama yapılacak.

KONTEYNER ANAOKULU

Okul öncesi eğitim kapsamında, MEB verilerine göre geçen yıl 5 bin 788 okul ve kurumda, 1 milyon 209 bin 106 öğrenci eğitim gördü. Taşımalı eğitimin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde öğrencilerin, anaokulu ve anasınıfına erişimi yeterli değildi. Doğu ve Güneydoğu’da yapılan taşımalı eğitim nedeniyle okul öncesi eğitiminin zorunlu olması projesini sürekli erteleyen MEB, bu konuda da düğmeye bastı. Okul öncesi zorunlu eğitimi pilot uygulama ile başlayacak. Belirlenecek illerde okulların bahçesine prefabrik, betonarme ya da konteyner anaokulları yapılacak. Uygulama başarılı olursa Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Öğretmen açığı daha da artacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tekli eğitime geçilmesi için 77 bin ilave derslik yapacaklarını açıkladı. Tekli sistemde öğrenciler, saat 09.00’da okula girecek, 16.00’da çıkacak. Öğlen 12.30 ile 13.30 saatleri arasında bir saat yemek molası olacak öğrenciler, bu bir saatte evine gidebileceği gibi okulda da değerlendirebilecek. Mevcut sistemde de öğretmen açığı bulunuyor. Tekli eğitime geçilmesiyle bu açığın daha da artacağına dikkat çekiliyor. Yeni yapılacak 3 bin civarındaki okulda görevlendirilmek üzere öğretmen açığını kapatmak için 3 yıl içinde en az 70 bin civarında yeni atamanın gerekeceği öne sürülüyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail