Mavi Yunuslar’dan Başkan Türkyılmaz’a teşekkür

Süper Amatör Lig’inde yoluna emin adımlarla devam eden Burgazspor Kulübü Başkanı Osman Sarı ile kulüp yöneticileri Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Spor Amatör Lig’inde çıktığı üç maçını da kazanarak iddiasını ortaya koyan Burgazspor, sezon açılışı ve takıma verdiği katkılardan dolayı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Futbolcu, antrenör ve yöneticilerin katıldığı ziyarette takımdan söz eden Burgazspor Kulübü Başkanı Osman Sarı, “Sezona çok iyi başladık. Amacımız sezon sonuna kadar bu başarılarımızı sürdürmektir. Beş branşta mücadele ediyoruz. Kış ve yaz okullarımızla alt yapıya önem veriyoruz” dedi. U-15 ve U-19 takımlarının şampiyonluk kupalarını da Türkyılmaz’a getiren Sarı ve yönetimi A takımın kupasını da getirmek istediklerini söyledi.

“ÇALIŞMALARINIZ ÖRNEK OLSUN”

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Sarı ve yöneticilerine teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, “Elde edilen başarılardan dolayı sizleri ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. Yönetimin çalışmaları ile takımın aldığı sonuçları yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Türkyılmaz, çalışmaların örnek ve başarıların daim olmasını temenni etti.

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