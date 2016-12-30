Mavi Bisiklet Fransa Yolcusu

Doğudan batıya dünyanın pek çok ülkesinde gösterildiği yabancı festivallerde farklı kültürlere hitap etmeyi de başaran ve beğeni kazanan Mavi Bisiklet, 25 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında Val-de-Marne’de düzenlenecek 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde yarışacak.

Uluslararası yapısıyla çocukları ve gençleri sinemayla tanıştırmak ve onlara yedinci sanat olarak kabul edilen sinemayı seçkin Fransız filmlerinin yanı sıra uluslararası filmler aracılığıyla sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde gösterimler Val-de-Marne’deki sinema salonlarında ve kütüphanelerde yapılacak. Fransa’nın geleneksel sinema festivallerinden olan Uluslararası Cine Junior Film Festivali bu yıl 27.kez düzenlenecek.

Katıldığı tüm festivallerde övgüler alan ve birçok ödüle layık görülen Mavi Bisiklet’in festival yolculuğunun devam ettiğini belirten filmin yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali’ne katılmaları ile ilgili ortak görüşlerini şu şekilde dile getirdiler:

“Fransa’nın köklü festivallerinden olan 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde yarışma bölümünde yer alacağız. Bizim için önemli olan, festivallerde yarışmak ya da kazanmaktan ziyade bu festivaller aracılığıyla farklı kültürlerden çocuk ve gençlerle birlikte onların ailelerine de ulaşabilmek. İlk filmimizle ulusal ve uluslararası ödüller almanın yanı sıra dünyada yirmiden fazla festivalin yarışmalı bölümüne davet edildik. Doğudan batıya pek çok ülkeye gittik. Filmle ilgili harika tepkilerle karşılaştık. O insanlara ulaşabildiğimizi, evrensel bir hikaye anlatıldığında aslında aynı dili konuştuğumuzu gördük. Bu da bize doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor.

Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sinema sanatıyla buluşturmak, erken yaşta sinema ile ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir ortamda bulanma imkanı sağlamak adına bir çok avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çocuk filmlerinin desteklenmesini ve yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Dünya çocuklarının çocukluklarını doyasıya yaşaması isteğiyle çıktığımız yolda en azından sinema sektöründe elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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