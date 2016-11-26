Mavi Anka onur ödülü, Sevin Okyay’ın

Yazar Giovanni Scognamillo anısına verilen GİO Ödülleri, Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu



8 Ekim’de yitirdiğimiz İtalyan asıılı yazar Giovanni Scognamillo adına, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından verilen GİO Ödülleri, 24 Kasım’da İstanbul’da Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giovanni Scognamillo’nun anılmasıyla başlayan törende, Mavi Anka onur ödülü çevirmen, yazar Sevin Okyay’a sunuldu.

En İyi Öykü Kitabı Ödülü, “İt Gözü” kitabıyla Deniz Tarsus’a değer görüldü. Yılın En İyi İllüstrasyon Ödülü, Yusuf Güçlü’ye verildi. Öykü ödülü ise, “Eserekli” öyküsüyle Abbas Bozkurt’un oldu.

Mavi Anka ödülü, 2014 yılında Nazlı Eray’a, geçen yıl Bülent Somay’a sunulmuştu.

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