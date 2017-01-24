Masa tenisi takımı yenilgisiz lider

Bu yıl mücadele ettiği bütün kulvarları en üst sırada bitirmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı, Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi ilk yarısını namağlup lider tamamladı.

Toplamda dört etaptan oluşan ilk devrenin ilk üç etabında rakiplerine galibiyet şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, Adana’da oynanan ilk yarının son etabı olan 4. Etap’ta sırasıyla Kocaeli BŞB Kağıt Spor’u 4-0, Çukurova Üniversitesi’ni 4-1 ve Fenerbahçe’yi 4-1 ile geçerek puanını 30’a yükseltti ve ligin ilk yarısını yenilgisiz lider tamamladı.

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