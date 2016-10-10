Marmarabirlik’te hedef 10 bin ton

Ürün alım kampanyasından önce kooperatifleri ile buluşan Marmarabirlik, kampanya döneminde 50 bin ton ürün almayı hedefliyor.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının erken başlayabileceğini belirterek, “Marmarabirlik, ‘var yılı yok yılı, ekonominin dar yılı’ demeden, el ele vererek üreticinin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Marmarabirlik, 2016-2017 ürün alım kampanyası öncesinde 8 kooperatifin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatif yönetimlerinin katıldığı toplantıda, kampanya dönemine ilişkin hedef ve stratejiler belirlendi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Antalya’da gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında, 15 Temmuz’un ekonomiye verdiği zararla birlikte Marmarabirlik’in satış rakamlarında da olumsuz yansımaları olduğuna işaret etti.

“Hedef 15 Temmuz’un açığını kapatmak”

Asa, “Piyasalarda yaşanan güvensizlik ortamı, Marmarabirlik’in satışlarını da olumsuz yönde etkilemiş, bayilerimizin moral ve motivasyonu düşmüş, satışları azalmıştır. Bu sebepten dolayı bayilerimize moral ve destek vermek amacıyla ziyaretler yapmaktayız. Bugüne kadar İstanbul ve Trakya’dan başlayıp, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 25 ili ziyaret ettik. Sırada Karadeniz Bölgesi ziyaretleri gelmektedir. Ziyaretler kampanya süresi boyunca devam edecek olup, hedefimiz 15 Temmuz’un satışlarımızda oluşturduğu açığı kapatmaktır” diye konuştu.

“Ne kadar satış, o kadar ürün alımı”

Kampanya döneminde satışları artırmanın ürün alımları için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Asa, şunları söyledi:

“Ürün alım kampanyasında 50 bin ton ürün alabilmek için ortalama 230-250 milyon TL arasında bütçe gerektiğini öngörmekteyiz. Dolayısıyla yapılamayan her satış ürün alım kampanyasına o kadar düşük bütçe ile girilmesi ve ürün bedellerinin uzun vadede ödenmesi demektir. Bundan dolayı başta şahsım olmak üzere, yönetim kurulumuz gecesini gündüzüne katarak saha ziyaretleri yapmaktadır.”

“30 bin ton rekolte beyanı aldık”

Başkan Asa, 22 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımlarının devam ettiğini de belirterek, bugüne kadar Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatiften 12 bin ortaktan toplam 30 bin ton rekolte beyanı alındığını bildirdi. Gerçekçi rekolte beyanının önemine işaret eden Asa, “24 Ekim’de sona erecek olan rekolte beyan alım dönemi tamamlandığında, 60-70 bin tonlar seviyesinde beyan geleceği tahmin edilmektedir. Daha önce ortaklarımızı uyarmamıza rağmen gerçeği yansıtmayan rekolte beyanlarının geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla kota uygulamasını koyan da ortaktır, kaldıran da ortaktır” ifadelerini kullandı.

“Temkinli davranmak zorundayız”

Başkan Asa, ürün alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, mevcut piyasa koşullarında Marmarabirlik’in zarar etmemesi için ürün alım fiyatlarını belirlerken temkinli olmak zorunda olduklarını kaydetti. “Zeytinyağı fiyatlarının gerilemiş olmasından dolayı ince taneli zeytin fiyatlarında gerileme yaşanabileceğini tahmin etmekteyiz” diyen Asa, bu dönemi Marmarabirlik’i zarar ettirmeden, ortakları da mağdur etmeden atlatacaklarını söyledi.

“Ürün alımları erken başlayabilir”

Toplantıda kooperatif başkanları, üründe kararmaların bölgesel olarak yüzde 20-30 civarında olduğunu belirtirken, Başkan Asa ise kararmanın artması durumunda önümüzdeki günlerde kooperatiflerin yetki ve sorumluluğunda ürün alım kampanyasının startının verilebileceğini açıkladı. Asa, alımlara start verileceğini ancak ürün alım fiyatlarının daha sonraki günlerde açıklanacağını vurgulayarak, “Amacımız ortaklarımızı mağdur etmemek ve düzenli teslimat yapan ortaklara sahip çıkmaktır. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Ortaklarımız da kurumlarına güvenebilirler” diye konuştu.

“Üreticinin yanında olacağız”

Marmarabirlik’in başarılı olabilmesi için huzur ortamına ihtiyaç olduğunu belirten Asa, şöyle devam etti:

“Gerek ülkemiz gerekse Marmarabirlik tarihine baktığımızda sıkıntılı günler ancak huzur ve istikrar ortamında çözüme kavuşmuştur. 8 kooperatifi ve 32 bin ortağıyla her türlü sıkıntıya göğüs geren Marmarabirlik, var yılı yok yılı, ekonominin dar yılı demeden el ele vererek, bundan sonra da üreticinin yanında olmaya devam edecektir. Tüm üretici ortaklarımız ve kooperatiflerimiz için 2016-2017 ürün alım kampanyasının hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.”

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