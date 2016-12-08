Marmarabirlik Akademi faaliyete başlıyor

Sofralık zeytin sektörünün lideri Marmarabirlik, “Marmarabirlik Akademi”yi hayata geçirerek, sektördeki birikim ve deneyimini başta çalışanları olmak üzere, iş ortakları ve satış noktalarının çalışanları ile paylaşacak.

Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabirlik, sektöründe bir ilke daha imza atıyor. Marmarabirlik, çalışanları ile iş ortaklığı yaptığı bayi ve perakende satış noktalarındaki çalışanların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Marmarabirlik Akademi’yi hayata geçiriyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytin sektöründe 60 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Marmarabirlik’in, çalışanların eğitimine büyük önem verdiğini söyledi. Asa, “Bu bağlamda Marmarabirlik çalışanları ile sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe pazarlama, satış ve dağıtım kanallarındaki iş ortağı çalışanlarının kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, artırmak ve geliştirmek için Marmarabirlik Akademi kurulmuştur. Hedefimiz, sofralık zeytin sektöründeki bilgi birikimi ve deneyimimizi başta çalışanlarımız olmak üzere, iş ortaklarımızın çalışanlarına ve satış noktaları çalışanlarına aktarmaktır” diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Asa, Marmarabirlik Akademi’nin gerek sektör gerekse Marmarabirlik çalışanları için önemli bir gelişim fırsatı olacağını belirterek, “Marmarabirlik, sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe, öncü olmanın ve liderliği sürdürmenin, sürekli gelişim ve öğrenme ile mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu bilinçle yol alan Marmarabirlik, akademisi ile bir yandan sürekli öğrenen bir organizasyonu diğer yandan da yaşam boyu öğrenme kurum kültürünü oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

SERTİFİKA VERİLECEK

Asa, günümüzde tüketicilerin üretim süreçlerine ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak istediğini de vurgulayarak, tüketicilerin Marmarabirlik Akademi’nin web sitesinden sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi konularında bilgi edinebileceğini söyledi.

Marmarabirlik Akademi web sitesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Hidamet Asa, önümüzdeki süreçte projenin tamamlanmasıyla birlikte eğitim programlarının da hizmete sunulacağını açıkladı. Başkan Asa, eğitim programları kapsamında ise tüm çalışanlara kişisel gelişimden mesleki ve teknik eğitime kadar çeşitli konularda eğitimler sunulacağını kaydetti. Katılımcılara program sonunda Marmarabirlik Akademi sertifikası verileceğini bildiren Asa, “Eğitimlerin tüm katılımcıların gelişimine büyük katkı sağlayacağı inancıyla Marmarabirlik Akademi’nin sektörümüz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Marmarabirlik Akademi’ye www.marmarabirlikakademi.com adlı adresten ulaşılabilecek.

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