Mardinli çocuklar ikinci kez Bursa´da

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Cumhurbaşkanlığının Doğu-Batı Kardeşlik Platformu sorumluluk projesi kapsamında Bursa’ya gelen Mardinli terör mağduru çocukları ağırladı. Tarihi başkanlık binasında gerçekleşen kabulde çocuklara Bursa’yla ilgili bilgiler verip tavsiyelerde bulunan Başkan Altepe, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların atlatılması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin organizasyonuyla kente gelen çocuklar, 3 gün boyunca başta Ulucami, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Muradiye Külliyesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezdi. Terör mağduru çocukların Bursa’daki son durağı, Büyükşehir Belediyesi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Mardinli çocukları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda siyasi ve iktisadi açıdan hayal edilemeyecek büyümeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Altepe, bunu hazmedemeyen iç ve dış mihrakların ülkede karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ülkenin doğusu ile batısının bir ve ırkı ne olursa olsun herkesin kardeş olduğunu belirten Başkan Altepe, “Hedefimiz Türkiye’deki huzurun bir an önce sağlanmasıdır. Doğu illerinde var olan sıkıntıların yok olmasıdır. Bunun için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, ‘başta terör belası olmak üzere’ yaşanılan sıkıntıların ancak bir ve beraber olarak ‘gayretle’ aşılabileceğini ifade etti. Türkiye’nin önemli bir konumda bulunduğunu, bu vatan ile milletin düşmanlarının ülkenin büyüyüp yeniden büyük devlet olmasından korktuğunu anlatan Başkan Altepe, “Fırsat buldukça Doğu illerine gidiyorum. Zevk de alıyorum. Sizleri de her zaman ailelerinizle birlikte bir kez daha buraya bekliyoruz. Bizim millet olarak birlik ve beraberlik ile huzura ihtiyacımız var. Bunu sağlarsak, bizi kimse tutamaz. Dostlarımız sevinir düşmanlarımız üzülür” diye konuştu.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Proje Koordinatörü Şeyhmus Ak liderliğinde Bursa’ya gelen çocuklar, belediye binasında Başkan Altepe’ye çiçek takdim etti. Başkan Altepe de konuk ekibe çiniden el yapımı Büyükşehir Stadyumu maketi hediye etti.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’ne bağlı farklı bir gurup, 2016 yılının Eylül ayında Bursa’yı ziyaret etmişti.

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