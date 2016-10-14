Mardin’den acı haber!
Mardin-Diyarbakır karayolunda, askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tuzaklanan patlayıcı infilak ettirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mardin-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Mazıdağı İlçesi’nebağlı Sultançiftliği köyü yakınlarında bugün saat 11.00’de, askeri aracın geçişi sırasında PKK’lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 asker şehit oldu.
Yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.