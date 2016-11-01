Mardin’de terör operasyonlarında bilanço açıklandı

Mardin Valiliği, FETÖ/PDY ve PKK soruşturmaları kapsamında 2 bin 761 kişinin açığa alındığını, 338 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde FETÖ/PDY, PKK örgütleri soruşturması kapsamında 1 Kasım 2016 Salı günü itibariyle 2761 kamu personel/kişi açığa alınmış olup, bunlardan 338 personel/kişi tutuklanmış, 519 kamu personeli ise İhraç edilmiştir. Ayrıca 36 dernek, 2 vakıf, 11 okul, 8 dershane, 7 öğrenci yurdu, 1 radyo ve 1 gazete kapatılmıştır” denildi.

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