Malik Aksel’e 2. ‘Ahde Vefa’ sergisi

Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından olan Bursalı sanatçı Malik Aksel, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmalarıyla anılıyor.

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından olan Malik Aksel’i, bu sene ikincisi yapılan ‘Ahde Vefa Sergisi’yle anıyor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde eğitim gören 20 üniversite öğrencisinin katıldığı atölye çalışmaları, 15-16 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Gürses Sergi Salonu’nda yapılıyor. Malik Aksel’in oğlu Murat Aksel’in destek verdiği atölye çalışmalarında, öğrenciler öncelikle sanatçının orijinal tablolarını yakından inceledi. Daha sonra üniversite öğrencileri ‘Yaşamın içinde kadınlar’ temasıyla özgün çalışmalar yapıyor. Atölye çalışmalarının ardından öğrencilerin hazırladığı çalışmalar, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde izlenime açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, Bursalı sanatçının eserlerinin öğrenciler ve akademisyenler tarafından yakından tanıması amacıyla diğer üniversitelerle de ortak proje çalışmaları yapacak.

“Malik Aksel”

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi içerisinde özel bir galeriye sahip olan Malik Aksel, Atatürk´ün isteği üzerine Türkiye´ye çağırılan Amerikalı eğitim bilimci John Dewey´in hazırladığı rapor üzerine resim ve iş eğitimi alanında oluşan boşluğu doldurmak amacıyla “Öğretmen Okulu” mezunları arasında yapılan sınavı kazanarak Avrupa´ya gidecek olan ilk beş kişinin arasında yer almıştır. Yurt dışında aldığı eğitimin ardından 1932 yılında yurda döndüğünde Ankara´da yeni açılan ve daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü´ne dönüşecek olan Resim Öğretmen Okulu’nda Resim ve Sanat Tarihi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Yöneticilik ve sanat hayatı boyunca pek çok başarılı çalışmaya imza atan Aksel’in eserleri, Cumhuriyet dönemi sanat akımlarını da etkilenmiştir. Tabloları, oğlu Murat Aksel tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmıştır.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail