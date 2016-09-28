Mahkemeden Zirve Yayınevi sanıklarına ağır ceza

Zirve Yayınevi davasının 115’inci duruşmasından son dakika haberi geldi. 9 yıl sonra sanıklara 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



9 yıl önce Malatya’da işlenen Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili davada Emre Günaydın,Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım’a 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

NE OLMUŞTU

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde Niyaz-i Mısri Mahallesi Ağbaba İşhanı’nın üçüncü katındaki Zirve Yayınevi’ne düzenlenen saldırıda burada çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, boğazları kesilerek öldürülmüştü.

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