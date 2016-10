Mahkemeden Suriyeli kadına cinsel istismara 17 yıl hapis

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nde aracılara 2 bin lira verip tanıştığı Suriyeli kadını evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada yargılanan 60 yaşındaki A.Ç., hiçbir indirim uygulanmadan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çermik ilçesinde yaşayan A.Ç., 2014 yılının eylül ayında iç savaş nedeniyle Suriye’den kaçıp Türkiye’ye sığınan 42 yaşındaki M.E. ile aracılara 2 bin lira verip tanıştı. M.E., Suriyeli kadını oturduğu Çermik İlçesi Petekkaya Köyü Dalpek Mezrası’ndaki evine götürdü. Burada M.E.’nin iddiaya göre cinsel istismarına uğrayan Suriyeli M.E., intihara kalkışınca jandarma soruşturma başlattı. Suriyeli kadın koruma altına alınırken A.Ç. hakkında ’nitelikli cinsel istismar’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’basit yaralama’ suçlarından 22 yıl hapis cezası istemiyle Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın iddianamesinde M.E.’nin para karşılığı kendi rızası ile şüphelinin yanına geldiği, 4-5 gün burada kaldığı, sürekli bağırıp çağırdığı, kaçmak için köy yoluna çıktığı ve şüphelinin akrabaları tarafından engellendiği belirtildi. Olaydan sonra Çermik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen mağdurun adli muayene sırasında kendisine saldırıldığı ve yüzüne vurulduğunu söylediğini kaydeden savcı, M.E.’nin sol kulak zarında yırtık ve vücudunun bazı yerlerinde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek düzeyde yaralanmalar olduğunu belirtti. Şüphelinin, mağduru iradesi dışında alıkoyduğunu ve rızası dışında 3 kez cinsel ilişkiye girdiğini belirten savcı, A.Ç.’nin cezalandırılmasını istedi.

“SURİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUM”

Suriyeli M.E. de ifadesinde, Suriye’de bir kişi tarafından bayıltılıp Türkiye’ye getirildiğini öne sürdü. M.E., “Gözümü açtığımda kendimi A.Ç.’nin evinde buldum. 5 kez buradan kaçmak istedim. A.Ç. her seferinde kaçmamı engelleyerek beni dövdü. 5 gün içerisinde 3 kez bana zorla tecavüz etti. Kadınlık gururuma yediremediğim için bıçakla intihar etmeye çalıştım. Türkiye’de kalmak istemiyorum. Suriye’deki çocuklarımın yanına dönmek istiyorum” dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık A.Ç de savunmasında zorla cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını ileri sürerek, “Evlenmek için aldım. Dolandırıcı olduğu için evlenmedim. Kendi isteğiyle benimle birlikte oldu. Ben Suriye’den kadın istedim. İmam nikahı Suriye’de yapıldı. Getiren şahıslara 2 bin lira para verdik. Çocuklarını özleyince evine yollamayı düşündüm. Biz gayri resmi olarak 3-4 gece birlikte yaşadık. Hatta evimde çocuklarım ve eşim de vardı. Kesinlikle tecavüz olmamıştır” dedi.

“BUNU İDAM EDİN, BENİ ÖLDÜRECEK”

Savcılık ifadesinde eşinin tecavüz etmediğini söyleyen sanık A.Ç.’nin eşi B.A. ise, mahkemedeki ifadesinde eşini suçladı. Sanığın resmi nikahsızı eşi olduğunu söyleyen B.A., “Kadın 2-3 gün Türkiye’de kaldı. Cinsel anlamda birlikte oldular. Ancak, zorla olup olmadığını görmedim. Kadın gitmek istiyordu. Erkek milletine güven olmaz. Bunu idam edin, hapse atın. Bana işkence yapıyor. Suriyeli kadını 5 aydır getirmiş. Gidip Hatay’dan alıp, geldi. Bunlar çete kurmuşlar. Suriye’den getirdiği kadınları dağıtıyorlar. Ben bittim, gideceğim yer yok. Bunun beni öldürmesinden korkuyorum” dedi.

17.5 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.Ç.’yi ’cinsel saldırı’, ’hürriyeti sınırlama’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından 17.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurun olay nedeniyle intihara yöneldiğini ve sanığın pişmanlığının gözlemlenmediğini belirten mahkeme, ceza oranında indirim uygulamadı. Mahkeme tutuksuz yargılanan sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına da karar verdi.

Kaynak : DHA

