Madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele

Büyükşehir Belediyesi tarafından alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi, bağımlılıkla topyekun mücadelenin sağlanması amacıyla ilçe belediyelerince görevlendirilen personele de eğitimler veriyor.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) alkol ve madde bağımlılığı alanında yaptığı çalışmaların standart ve kalitesini yükseltmek adına eğitimlere tam gaz devam ediyor. Hizmet sınırlarındaki madde bağımlısı kişilerin tıbbi tedavilerinin yanında, psiko-sosyal destek sağlayarak kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek suretiyle madde kullanım oranlarını azaltmak, risk altındaki çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak toplumsal bilinci arttırmak ve uyuşturucu maddeye karşı olan talebi azaltmaya yönelik çalışmalar artık bütünşehir sistemi ile daha kapsamlı olacak şekilde planlanıyor.

Oluşturulan bütünşehir sistemi ile 17 ilçe belediyesinden tam destek alan ve ilçe belediyelerince görevlendirilen koordinatörler ile işbirliği içerisinde çalışan GADEM; sigara, alkol ve madde bağımlılığında yapılandırılmış müdahale programı olan SAMBA Grup ve SAMBA Bireysel eğitimlerini tamamladı. Eğitimler sonucunda Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Belediyelerince görevlendirilen sosyolog, sosyal pedagog ve psikologlar alkol ve madde bağımlılığı alanında bireysel ve grup danışmanlığı hizmetini verecek standart ve kaliteye sahip oldu. Sigara, alkol ve madde bağımlılığı (SAMBA) yapılandırılmış müdahale programı yazarlarından Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Klinik Psikolog Ceren Koç tarafından 1 hafta süresince eğitimler devam etmiş olup, eğitimin sonunda katılımcılara SAMBA uygulayıcı sertifikası Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından verildi.

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