Süper Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor’un kendi sahasında ağırladığı Düzyurtspor ile maçında ender görülen bir olay yaşandı. Sakaryaspor taraftarı olan Emre Sağlık ve Arzu Şen çifti, düğünleri ile maç aynı güne denk gelince soluğu önce stadyumda aldı. Maç öncesinde sahaya giren çift, Sakaryaspor tribünlerine üçlü çektirdi.

Sakaryasporlu futbolcuların tebrik ettiği çift, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekindikten sonra izleyicilerin alkışları arasında sahayı terk etti.