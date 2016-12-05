Kütahya’da yıllardır esnaflık yapan Naciye Zeytin (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaflığın yanı sıra el sanatlarına meraklı olduğu için resim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Zeytin, “Son bir yıldır resme merak sardım. 20 metrekarelik dükkanımda hem esnaflık hem de yağlı boya resim çalışmaları yapıyorum.” dedi.

İstanbul’da açmayı düşündüğü sergiden elde edeceği gelirin tamamını lösemili çocuklara bağışlamak istediğini belirten Zeytin, “Bu çocuklarımız için bir şeyler yapmak istiyorum. Ben hayatı güzel yaşadım, onlar da güzel yaşasın istiyorum. Onlara bir nebze katkım olursa kendimi dünyanın en mutlu insanı sayacağım.” ifadelerini kullandı.