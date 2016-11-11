Lösemi hastası minikler moral buldu

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte pasta kesilip, çeşitli hediyeler verildi.

Çocukluk çağında görülen en yaygın kanser türlerinden birinin lösemi olduğu söyleyen klinik sorumlu hekimi Çocuk Hematolojisi Prof.Dr. Betül Orhaner, “Ailelerin ve hastaların lösemi hakkında doğru bilgilendirilmelerinin önem taşıdığı belirterek iyi bir tedavi ve moral desteği ile hastaların büyük oranda iyileştiği unutulmamalı. Lösemiye umutsuz bir hastalık gözüyle bakılmamalıdır. Kliniğimizin kurulduğu bir yıllık süreç içerisinde 15 çocuğumuz tedavi olarak sağlığına kavuştuğunu” söyledi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Elif Güler Kazancı ise, “Hastanemizde lösemili çocuklarımızın tedavisi yapılıyor. Sağlığına kavuşan hastalarımızın tedavi sürecindeki hastalarla buluşması onlara büyük bir moral kaynağı oldu. Çocuklara mutluluk, ailelere umut kaynağı olmak için kaliteli sağlık hizmet sunmak en büyük hedefimiz” dedi

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