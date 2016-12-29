Los Angeles’ta Türk filmleri rüzgârı esti!

Los Angeles’taki AFM’ye (Amerikan Film Market) Türkiye adına katılan ünlü sinemacılar Hakan ve Nur Türkşen çifti, Türk filmlerine yoğun ilgi gösterildiğini söylediler.



Los Angeles’ta 80 ülkenin katıldığı AFM’ye (Amerikan Film Market) Türkiye adına katılan ünlü sinemacılar Hakan ve Nur Türkşen çifti, Türkiye’ye döndü.

Amerika’da herkese Türkiye’yi anlattık diyen Türkşen çifti, şunları söyledi:

“Türk sinemasına yoğun bir ilgi vardı. Bizde şimdiden 10’a yakın Türk filmi seçildi. ABD’ye, Çin’e, Norveç’e ve Hindistan’a satılmak üzere görüşmeler sürüyor. Bunun daha devamı da gelecek. Seçilen filmler arasında Türkiye’nin Oscar adayı Kalandar Soğuğu, Emre Altuğ’un oynadığı Mezarcı filmi, Hakan Türkşen’in oynadığı Meleklerin Mucizesi, Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın oynadığı Rüzgârın Hatıraları, Birol Güven’in yönetmenliğini yaptığı Pamuk Prens, Mandıra Filozofu, Ömer Uğur’un yönetmenliğindeki Guruldayan Kalpler, Ragga Oktay’ı oynadığı MC Dandik ve Uygur Öztürk imzalı Beyaz Balina gibi filmler yer alıyor.”

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