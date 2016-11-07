Lodos Bursa’yı vurdu

Bursa’da dün geceden beri etkili olan lodos şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Ağaçlar, elektrik telleri ve çöp kutuları yollara savrulurken, vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı.



Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle ağaçların dalları kırıldı, çöp kutuları yollara savruldu.

Ağaçların yaprakları ise sokaklarda kirliliğe sebep oldu. Belediye görevlileri ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokaklardaki yaprakları temizlemek için uzun çaba sarf ettiler.

Bursa’da hava sıcaklığı ise 5-6 derece artarak bugün 23, yarın 26, Çarşamba günü ise 27 dereceye kadar yükselecek.

112 yetkilileri, lodos sebebiyle vatandaşların kömür sobalarını yakmamalarını isterken, muhtemel zehirlenme olaylarına karşı vatandaşları uyardılar.

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