Liseliler demokrasi şehitlerini unutmadı

KAYSERİ’deki Osman Ulubaş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri; 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile özel harekat polisleri Kayserili Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in kabirlerini ziyaret etti.



Merkez Melikgazi İlçesi’ndeki Osman Ulubaş Anadolu Lisesi Müdürü İsa Tekin nezaretinde; 27 öğretmen, 60 öğrenci, 15 Temmuz’da Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci General Semih Terzi’yi öldüren ve ardından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkaya Köyü’nde, Ankara Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekat Merkezi’nde şehit edilen Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’ndeki ve Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in de Bünyan İlçesi’ndeki mezarlarına gitti. Okuldan hareket eden grup önce Çukurkaya Köyü’ne gitti. Burada Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler Kuran-ı Kerim okundu, dua etti. Ardından Yeşilhisar İlçesi’nde Kübra Doğanay’ın ve Bünyan’da ise Cennet Yiğit’in mezarında da Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Osman Ulubaş Anadolu Lisesi Müdürü İsa Tekin, şöyle dedi:

“Bakanlığımız 2016-17 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, ’15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma’ temasıyla etkinlikler yapılmasını kararlaştırdı. Biz de okul olarak 15 Temmuz darbe kalkışmasının kaderini değiştiren şehit Ömer Halisdemir ile ilimiz sınırlarında bulunan özel harekatçı iki bayan şehidimizin mezarını ziyaret etmeyi uygun gördük. Okuduğumuz hatimleri şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Darbecilere karşı kahramanca mücadele eden tüm vatandaşlarımıza şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Allah bir kez daha böyle bir olayı milletimize yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.”

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