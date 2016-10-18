Limonlu Zahterella Projesi ödül getirdi

Adıyamanlı kadın çiftçi ‘Tarımda Genç Girişimci, Kadın Çiftçiler’ Türkiye finalinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

İzmir Ödemişte gerçekleştirilen ‘Tarımda Genç Girişimci, Kadın Çiftçiler’ adlı yarışmaya Adıyaman’dan katılan iki kadın çiftçiden birisi jüri özel ödülünü aldı. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Ayşe Nur Işık’ın Limonlu Zahterella Projesi, Besni ilçesinde Rabia Sunar Ekobal Badem Projesiyle yarışmaya katıldı.



Türkiye’nin tüm illerinden iki kadın çiftçinin yarıştığı yarışmada Adıyaman’dan katılan Ayşe Nur Işık’ın Limonlu Zahterella Projesi jüri özel ödülüne layık görüldü. Kadın çiftçiye 20 bin TL ödül verildi.

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, yarışmaya katılan ve ödül alan kadın çiftçileri tebrik etti.

Adil Alan, “Türkiye genelinde 10 ilin projesi finale kaldı. Adıyaman’dan iki proje ile yarışmaya katıldık. Limonlu Zahterella adlı projemiz yani kekiğin turşu haline getirilmesi projesi jüri özel ödülüne layık görüldü.

Biz daha önceden KOSGEB ile beraber 50 kadın çiftçimize girişimcilik eğitimi verildi. Başarılı olanlar arasında ilk üçe giren projeleri seçtik. Bu üç projeden ikisi yarışmaya dahil edildi. Ödül alan ve yarışmaya katılan kadın çiftçilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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