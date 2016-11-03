Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe’de bir araya geldi.

Ankara’da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Saat 15.00’te başlaması planan görüşme yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle başladı. MHP kaynakları davetin Cumhurbaşkanlığı’ndan geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki ismin, 29 Ekim resepsiyonunda bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıklarını, Cumhurbaşkanlığı’nın bunun üzerine Bahçeli’yi davet ettiğini belirtiyor.

Buluşmanın kendisi kadar içeriği de önemli. Musul harekatına Türkiye’nin katkısı, Devlet Bahçeli’nin fitilini ateşlediği başkanlık tartışmaları ve olası idam düzenlemesinin masadaki konu başlıkları olacağı belirtiliyor.