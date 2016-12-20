Liderlerden saldırıya ilişkin ortak ifade: Porovakasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça öldürüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Putin de saldırıyı “provokasyon” olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir provokasyondur. Ama Rusya ve Türkiye, bu provokasyona gelmeyecek kadar irade sahibidir” ifadesini kullandı.



​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya gelen Putin, “Türkiye’den trajik bir haber geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü” dedi.

Putin, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi’nin öldürülmesinin Türkiye’yle iyi ilişkileri ve Suriye’deki çözümü bozma yönünde yapılan bir provokasyon olduğunu belirtti.

Büyükelçi Karlov’un öldürülmesine karşılık Rusya’nın teröre karşı mücadeleyi güçlendireceğini ifade eden Putin, “Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir” diye konuştu.

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