Latin Amerikalı kadınların yaşamak mücadelesi

Kadın cinayetleri (femisit), Latin Amerika’da günlük yaşamın bir parçası haline geldi.



Mayıs 2016’nın sonlarında on altı yaşındaki Brezilyalı bir kız çocuğuna, Río de Janeiro’da 30 kişi tarafından tecavüz edildi. Saldırı videosu Twitter’da yayınlandı ve şu anda siber suç olarak soruşturulmaya devam ediliyor. Mağdurun eski sevgilisi, kız arkadaşından intikam almak için bu saldıyı planladı. Arjantinli bir başka genç kız ilişkisine son verdiği eski partneri tarafından 49 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aynı tarihlerde yine Arjantinli olan Marina Menegazzo ve María José Conique adlı kadınlar çıktıkları tatilde benzodiazepin ile uyuşturulup Ekvador’un Montañita kasabasında öldürüldüler. Ekim ayının ortalarında tecavüz edilip öldürülen ve kazığa oturtulan 16 yaşındaki Lucía Pérez’in maruz kaldığı vahşet Arjantin halkında büyük tepkiye yol açtı.

Dünyada en fazla kadın cinayeti işlenen 25 ülkeden 14’ü Latin Amerika ve Karayipler’de yer alıyor. Şimdiye kadar işlenen suçların yüzde 98’i cezasız kaldı.

Bölgesel olarak kadın cinayeti oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle;

El Salvador

Savcılıkta kayıtlı 6,656 cinayetin % 8,6’sı kadın cinayeti olarak tanımlandı. 37 vaka uygun şekilde yargılandı. Ceza aralığı 20-30 yıl olmasına karşın en ciddi davalar 35-40 yıl hapis cezası ile sonuçlanabiliyor ve cinayetler aile içi istismar ile bağlantılı.

Guatemala

15 milyondan fazla olan nüfusu ile Guatemala’da, 2014 yılında 846 kadın katledildi. Guatemala, 2008 yılında kadın cinayeti olgusunu resmi olarak ifade eden ilk ülkelerden biri olarak başı çekiyordu.

Brezilya

Her 11 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor ve tecavüz en az iki erkek tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar vakaların yüzde 10’u rapor edilmiş. En sık tecavüz oranına sahip eyaletler: Roraima, Espírito Santo, Alagoas, Goiás ve Acre. 2015’in ilk 10 ayında 63,090 kadın öldürüldü. Ülkenin devrik başkanı Dilma Rousseff, 12-30 yıl hapis cezası öneren kadın cinayeti yasasını, 2015’te kabul etti.

Mexico

Her yıl uyuşturulmuş ve bilinçsizken 300’den fazla kadın tecavüze uğruyor, 7,185 kadın kayıp. 2014 yılında Orta Amerika’dan Meksika’ya göç eden kadınların ve kız çocuklarının yüzde 80’i seyahatleri sırasında tecavüze uğradı. Vakaların yüzde 24’ü soruşturulurken yalnızca yüzde 1,6’sı yargılanıyor. Tecavüz mağdurlarının çoğu Meksika’dan ABD’ye ulaşmak için seyahat eden göçmen kadınlar.

Arjantin

2008 ile 2015 yılları arasında öldürülen 2,041 kurbanın tümü, 18 yaş altı kız çocukları idi. Ülkede her 30 saatte bir kadın öldürülüyor. Katillerin çoğunluğunu sevgililer ve eski sevgililer oluşturuyor. 4 Ekim 2003 tarihinde kadın hakları hareketi La Casa del Encuentro kuruldu. Kasım 2012’de meclis , cinsiyet suçlarını cezalandıran bir yasayı ömür boyu hapis cezası verilmesi kaidesiyle kabul etti.

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