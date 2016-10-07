Latife Tekin Nilüferli kadınlarla buluştu

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Hayata Yakın projesi kapsamında Türk edebiyatının usta ismi Latife Tekin Nilüferli kadınlarla bir araya geldi.

“Sevgili Arsız Ölüm” adlı kitabı üzerine söyleşi yapan Tekin, kadınların merak ettiği soruları da yanıtladı. Nilüfer Belediyesi, 2010 yılından bu yana kırsal ve merkez mahallelerdeki kadınların hayatın içinde daha aktif olmaları amacıyla “Kadın Hayata Yakın” projesiyle onları yazarlarla buluşturuyor. 20’incisi düzenlenen etkinliğin konuğu Türk edebiyatının usta ismi Latife Tekin oldu. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından kendilerine daha önce armağan edilen Latife Tekin’in ilk romanı “Sevgili Arsız Ölüm”ü okuyarak buluşmaya gelen kadınlar kitap üzerine söyleşti.

Moderatörlüğünü Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala’nın yaptığı etkinlikte 22 mahalleden 1000’in üzerinde kadın, Latife Tekin ile bir araya gelerek merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da katıldı.

“Sevgili Arsız Ölüm” kitabının, küçük yaşlarda evini kaybetmesi sonucu, göçle başlayan bir hikayesi olduğunu belirten Latife Tekin, “Kitaptaki isimler, benim köyde küçük yaşlarda bıraktığım ve çok sevdiğim çocukluk arkadaşlarımın adı. Lakaplar, isimler, deyimler köyümüzün dilinden alınmış ve gelecek nesillere aktarılması için sevgiyi ve özlemi bağladığım isimler” dedi.

“DOĞA KİTAPLARIMIN MERKEZİNDE”

Doğa unsurunun kitaplarının merkezinde bulunduğunu ifade eden Tekin, “Doğup büyüdüğüm yerde sonsuz genişlikler, dağlar vardı. Doğa kendini çok güçlü hissettiriyordu. Bütün bunları bırakıp kente göç ederek eski bir ahşap evin bir göz odasına tıkılmak çok sarsıntılı oldu benim için. Doğa hepimiz için özellikle kadınlar için önemli. Dünyanın da dişi ve canlı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir destan ya da masal, ırmakların yolunu değiştirmiş doğayı tahrip etmiş kadınlardan söz etmez. Çünkü kadınlar içlerinde cana can verdikleri için kıyamazlar. Bir taşın bile can olduğunu düşünürler ve incitmekten korkarlar. Bu, doğaya yakınlığımızla ilgili bir şey. Doğayı korumak kadınların birinci görevidir. Bütün pencereleri ve bahçeleri çiçeklendiren kadınlardır. Doğanın bir parçasıyız ve bunu çok güçlü yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“ANNELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

“Sevgili Arsız Ölüm” kitabında, bir kız çocuğunun özgürleşme mücadelesi olduğunu söyleyen Tekin, “Dirmit farklı bir çocuk. Dirmit’i değiştiren de kız çocuğu üzerindeki yoğun baskı. Kendisi baskı altında büyüyen anneler neden daha sonra çocuklarının daha özgür olması için çaba harcamaz ve çocukları kontrol altında tutmaya çalışır. Belki de bunun altında korku var. Kız çocuğunun evin dışına çıkabileceği, yanlış bir yere gidebileceği, kötü yola sapabileceği korkusu var. Annelere bu konuda çok iş düşüyor. Anneler genelde küçüklüğünde yaşayamadıklarını kız çocuklarına yaşatmak isterken bir taraftan da kontrol altında tutmak ister. Çocukları kontrol ederken boğup öldürmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Toplumda kadınların yavaş yavaş evin dışına çıkarak yeni alanlarda çalışmaya başladıklarını belirten Tekin, “Bu anlamda Nilüfer Belediyesi de harika bir iş yapıyor. Salona girdiğimde çok gururlandım ve heyecanlandım. Nilüfer Belediyesi örnek bir iş yapıyor. Keşke diğer belediyeler de gelip buradaki heyecanı, buluşmayı görebilseler ve örnek alsalar. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

BOZBEY: KADINLAR NİLÜFER’İN FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır kadınlar ve çocuklar için özel ve nitelikli projeler ürettiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Kadınlar Nilüfer’in farkını her zaman ortaya koyuyor. Kadınlar ve çocuklar bizim için çok önemli. Bugün Kadın Hayata Yakın projesinin 20’incisini düzenliyoruz. Bu da her kadının en az 20 kitap okuması demek. Son derece etkili olduğuna inandığımız bir proje. Kadınlar bu sayede hem kitap okuyor hem de yazarlarla bir araya geliyor. Hep birlikte Nilüfer’in farkını ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Bozbey, Latife Tekin’e özel tasarım portresini armağan ederek böyle bir buluşmada yer aldığı için teşekkür etti. Latife Tekin, etkinliğin sonunda kadınlar için “Sevgili Arsız Ölüm” isimli kitabını imzaladı.

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