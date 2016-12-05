Lale Karabıyık: “Atatürk kadınları en ileri seviyeye taşımıştır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yayınladığı mesajla Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi’nin 82. yılını kutladı. Cumhuriyet devrimiyle birlikte, söz hakkı olmayan kadınlarımıza geniş haklar tanındığını hatırlatan Karabıyık, gerektiğinde cepheye koşan, Kurtuluş Savaşı’nın arka cephedeki kahramanları Türk kadınlarına Cumhuriyet Devrimiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün anayasada, toplumda, boşanma, miras, eğitimde eşit haklar, seçme ve seçilme hakkı vererek kadınlara devlet yönetiminde söz hakkı tanındığını söyledi.

“Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce kadınlara Belediye seçimlerine katılma hakkı, sonrasında muhtar olma hakkı ve 5 Aralık 1934’te Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındığını ifade eden CHP’li Vekil,

“Aslında o tarihlerde en medeni çoğu ülkede İsviçre’de bile henüz kadınlara bu haklar tanınmamışken, Ulu Önderimizin geniş ufku ve kadınlara verdiği önem burada son derece aşikardır. Kadını, nüfus sayımında bile sayılmayan bir, yok sayılan bir konumdan en ileri seviyeye taşımış yine Atatürk ile Türk kadını kamu görevinde bile çalışamazken tüm haklarını elde etmiştir.” dedi.

Mesajında ilk kadın muhtarımız Aydın’ın Çine ilçesi Demirdere Köyü’nden muhtar Gül Esin ile ilk kadın Milletvekili Satı Çırpan’ı da anan Lale Karabıyık,

“Kazan’da 1890 yılında doğan Satı Çırpan da ilk muhtarlardandır. Eşi istiklal savaşı gazisi olan Satı Kadının hayatı savaş çilesiyle geçmiş, bir yandan tarlasını ekip çocuklarına bakarken bir yandan da cepheye silah taşımış. Mustafa Kemal Kızılcahamam’a giderken, Kazan’da durur, arabasından iner, coşkuyla karşılanır, kendisine muhtar olduğunu söyleyen Satı Kadın, Ata’ya bir bardak ayran ikram eder. Kendisine doğum tarihini sorduğunda ise 19 Mayıs 1919 Paşam, daha evvel yaşamıyordum ki cevabını verir. Mustafa Kemal “İşte Milletvekili olacak kadın der” Böyle başlar, ülkemizde kadınların Seçme ve Seçilme hakkı elde etmelerinin öyküsü. Kurtuluş savaşı kolay kazanılmadı, bu ülke bize tepside sunulmadı, Türk kadını ise çağdaş uygarlık seviyesine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile geldi ve hiç kimsenin gücü Cumhuriyeti, Cumhuriyetin değerlerini ve Türk Kadınına önemini yok edemeyecek. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok ülkenden daha önce elde ettiğimiz Seçme ve Seçilme Hakkı ile siyasal alanda etkinliğimizi artırarak daha güçlü ve aydınlık yarınlar için öncü olmaya devam etmeliyiz. Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 82. yıldönümünü kutluyorum.” dedi.

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