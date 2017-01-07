Kuzey Kore’ye bakışınızı değiştirecek takvim

Kuzey Kore bir ilke imza attı. Yayınlanan yeni yıl takviminde ilk kez ülkeden manzara resimleri yerine Kuzey Koreli hosteslerin fotoğraflarına yer verildi. Bu kareler, dünyaya kapalı toplum Kuzey Kore’nin 2017 takviminden.

1- Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Uçakta yolculara hizmet eden, pistte bavulları taşıyan Kuzey Koreli hostesler.

2 -Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Pyonyang bugüne kadar her yıl basılan bu takvimlerde Kuzey Kore’nin doğasından genel fotoğraflara yer veriyordu bu yıl farklı oldu..



3- Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Kuzey Kore rejiminin yayınladığı takvimde bu kez kostümleriyle genç Kuzey Koreli hostesler var ve bu Kuzey Kore tarihinde bir ilk….



4- Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Takvimde, Kuzey Kore’nin eski liderlerinin doğumgünleri de yer alıyor. Yani Kim Jong-un babası Kim Jong İl ve onun babası Kim İl Sung.

5- Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Yeni yayınlanan takvim sayesinde ülkeye dair bilinmeyen bazı gerçekler de su yüzüne çıktı.



6- Kuzey Kore’den sıra dışı 2017 takvimi Örneğin bu takvime göre, Kuzey Korelilerin 2017 yılında toplam 71 gün resmi tatili var…Kuzey Korenin böyle bir değişikliğe gitme sebebi ülkeye turist çekmek olabilir yorumları yapılıyor.

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