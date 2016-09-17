Kutsal topraklardan dönüş başladı

Kutsal topraklarda hac görevlerini yapan Türk hacılar, yurda dönmeye başladı. İlk hacı kafilesi saat 01.45 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldi.



Kutsal topraklarda hac görevini yapan Türk hacılar, yurda dönmeye başladı. Yurda dönüş yapmaya başlayan hacıları ise, yakınları büyük bir heyecanla bekledi. İlk hacı kafilesi Türk Havayollarına ait tarifeli uçakla saat 01.45 sıralarında Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, yakınları ile kucaklaştı. Hac görevlerini yerine getirerek büyük bir mutluluk yaşayan hacılar, “Hacı olduk geldik. Çok güzel geçti. Diyanet bizimle yakından ilgilendi.” dedi.

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