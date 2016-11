Kurtulmuş o soruya açıklık getirdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin Anayasa değişikliği paketinde 330’u bulduğu anda düğmeye basacağını söyledi. Kurtulmuş, idam cezası geldiğinde Abdullah Öcalan’ı da etkilemesine ilişkin, “Parlamentoda bunun önünü açabilecek bir durum oluşursa gereği yapılır” dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kemal Batmaz’ın Adil Öksüz’le birlikte bu darbeyi yöneten isimler arasında olduğu ifade edilmesine ilişkin Kurtulmuş, “Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönettiği bir soruşturma var burada. Adil Öksüz ismi ortada olan bir isim ve benim şahsen baştan beri tahmin ettiğim Adil Öksüz’ün bir gölge olduğu esas onun arkasında başka isimlerin olabileceği şeklinde dile getirmiştim. Kemal Batmaz bunlardan birisi midir değil midir ortaya çıkacak soruşturmada. Ama hem yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor hem de içerdeki bu darbe zanlılarının vermiş olduğu itiraflar çerçevesinde çok kapsamlı bir soruşturma yürüyor. Detaylı şekilde planlamış olan bir darbe teşebbüsü ve eğer darbe önceden deşifre edilmiş olmasaydı darbeyi vaktinde yapacaklardı ve başka bir sonuç ortaya çıkacaktı.

Darbe bir şekilde önceden öğrenildiği için öne alındı ve onun vermiş olduğu bir telaşla da darbeyi yapamaz duruma geldiler. Sadece uçakları kaldırıp bombalayanlar değil bunların arkalarında kimler var, kimler bir yere kadar geldi bir yerde durdu bütün hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Bunların siyasi ayakları vesaire çok uzun sürecek bir soruşturma süreci. Her itiraftan, her detaydan her görüntüden her yeni bilgiden başka bir noktaya ulaşılabilecek bir durum. Dolayısıyla Allah savcılara kolaylık versin. Bunu kısa bir süre içinde sonuçlandırıp davanın dosyasını tekemmül ettirmekle yükümlüler aynı zamanda da herkesi ortaya çıkarmak mecburiyetindeler. Ama aynı zamanda da bunun taşınamaz bir yük haline gelmemesi abur cubur bir takım iddialarla dolmaması için çok titiz davranmak zorundalar. Ümit ederiz çok kısa süre için darbe ile ilgili esas dava açılır ve milletin beklentilere cevap verilmiş olur” dedi.

“DETAYINI BİLMİYORUZ”

Kurtulmuş Kemal Batmaz iddiası hakkında, “Detayını bilmiyoruz bilgi ve belge başsavcının elindedir. Yoksa böyle bir operasyona düğmeye basmaları mümkün değil. Başka bilgi ve delillerde var dolayısıyla takip edeceğiz. Zaten tutuklu durumda” ifadelerini kullandı.

“330’U ALACAĞIMIZI ANLADIĞIMIZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin yeni paketi ne zaman meclise getireceğine ilişkin, “Anayasal reform sürecine ihtiyaç var. Bir anayasa değişikliği söz konusu olduğu için AK Parti’nin buna tek başına gücü yetmiyor. Sadece MHP ile değil bütün partilerle ortak bir görüş sergilemek isteriz. 330’u alacağımızı anladığımız anda düğmeye basarız. Biz tek başımıza yapacak olsak çok yapardık.

Milliyetçi Hareket Partisi şu anda teklifi getirin bir görelim dedi. Tabii ki taslağı hazırladığımız anda kendileriyle temas kurulacaktır. Diğer partilerin sürece katılmasını arzu ederiz. CHP’yle de temas kurulacaktır. Devlet Bahçeli kendisi açısından doğru bir siyaset izliyor. Diyor ki biz kamuoyunun önünde ne dersek Meclis’te onu deriz. Getirin teklifinizi bir bakalım.

1970’lerden beri devam eden Türkiye’de Başkanlık Sistemi’yle ilgili bir tartışma var. Ayrıca şunu söylüyoruz sadece 330’u değil 367’yi bile bulsak bunu halka götüreceğiz” açıklamasını yaptı.

AB ile ilişkiler tek bir faktöre bağlanamaz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri sorunlu bir ilişkidir. AB, Türkiye’yi gözden çıkarılabilecek noktada değil.

İDAM CEZASI GERİYE YÖNELİK İŞLER Mİ?

Kurtulmuş idam cezasının geriye doğru işlemesi hakkında, “Bunlar hukuki meseleler. Siyasetin karar vermekteki mahareti buradadır. Kamuoyu talepleriyle, hukuki düzenlemesi ona göre yapılır. Talebin karşılanabileceğine karar verilirse bu adım atılır.

ÖCALAN’IN DURUMU NE OLACAK?

Numan Kurtulmuş geriye dönük işleyen idam cezasının Abdullah Öcalan’ın durumuna nasıl bir etki yapacağı konusunda, “Bu önemli ve zor bir karar. Burada herhalde yeterince açık söyledim. Bir mevcut hukuki ve siyasi şartlar bir halkın beklentileri. Bunların arasındaki uyum ve denge eğer ortaya çıkar net bir kanaat oluşursa yine bu da aynı şekilde Anayasa değişikliği gerektirdiği için bizim tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Parlamentoda bunun önünü açabilecek bir durum ortaya çıkarsa gereği yapılır” dedi.

“BİR DELİKTEN İKİ KERE ISIRILMANIN FAYDASI YOK”

Kurtulmuş, “Irak Başbakanı’nın açıklamaları haddini aşan sözler. Burada bir mezhep kavgasına yer yok aynı delikten iki kere ısırılmanın faydası yok. Irak Başbakanı tansiyonu düşüren açıklamalar yapmalıdır. Bu Irak’ın menfaatinedir, Türkiye’nin de menfaatinedir, bölgenin de menfaatinedir. Keşke Iraklı yöneticiler Amerikan işgali sırasında böyle bir duruş sergileseydi biz yabancı ülkelerin askerlerini istemiyoruz deseydi” şeklinde konuştu.

GÜLEN İÇİN ABD’DEN İADE TALEBİ

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Gülen’in iade sürecinin uzayacaklarını bildiklerini ifade ederek, “ABD’den geçici tutuklama talebinde bulunduk. İade sürecinin hızlandırılması ABD’nin menfaatinde. En sonunda ya 79 milyon ya bir terörist. Bir terörist gelip Çankaya’da ikamet ederse ve Amerikalılar ne hissederse biz de aynı durumu hissediyoruz. Gülen’in 15 Temmuz’u yönettiği açıkça ortada” dedi.

“FETÖ MAĞDURU YOKTUR”

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ soruşturmalarında mağdur oluştuğu yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Bu ülkede FETÖ mağduru yoktur. FETÖ’nün mağdur etmeye çalıştığı 79 milyon insan vardır. Eğer darbe başarılı olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapacak siyasi zemini bulamayacaktı. Şu anda 5 bin öğretmen görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu’nun elinde hakkında yanlışlıkla işlem yapılmış insanların listesi varsa göndersin gerekli mercilere, değerlendirmeler yapılsın” ifadelerini kullandı.

