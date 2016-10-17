Kürtaj yasal, ancak devlet hastanelerinde ulaşılabilir degil!

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Türkiye’deki devlet hastanelerinde kürtaj hizmetleriyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. “Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri” adlı çalışma, Türkiye’de kürtajla ilgili birçok ilgi çekici veriyi ortaya çıkardı.

Türkiye’de hizmet veren devlet hastanelerinin 431’inde kadın doğum birimi bulunuyor. 431 hastanenin tümüne, “Hastanenizde kürtaj hizmeti veriliyor mu?” sorusunu yönelten Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, hastanelerin yüzde 11,8’inden, kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen “Hayır” yanıtını aldı.

İletişime geçilen 431 hastaneden sadece yüzde 7,8’lik bir oran isteğe bağlı kürtaj hizmeti verirken, yüzde 78’i ise yalnızca tıbbi zorunluluk gerektiren durumlarda gebelik sonlandırma operasyonu gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi vermek istemeyen hastane oranı ise yüzde 1,4.

Batı Marmara ve Doğu Karadeniz’de kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi yok

Batı Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, doğurganlık çağında olan yaklaşık 1 buçuk milyon kadın bulunuyor. Buna rağmen bu bölgelerde isteğe bağlı olarak kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor.

Kadın doğum bölümleri bulunan 58 eğitim ve araştırma hastanesinden yüzde 17,3’ü isteğe bağlı kürtaj hizmeti verirken; yüzde 71,1’i tıbbi zorunluluklarda bu hizmeti veriyor. Yine eğitim ve araştırma hastanelerinden yüzde 11,4’ü kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen kürtaj hizmeti vermiyor.

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