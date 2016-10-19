Kurban Bayramında büyük vurgun

Denizli’de, FETÖ/PDY’ye para aktardıkları ve kurban etlerini Afyonkarahisar’daki sucuk fabrikasına sattıkları ileri sürülen şirketin vurgunu da ortaya çıkmaya başladı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, sosyal medyada firmaların bir kurban bayramında 3 milyon TL elde ettiklerini açıkladı.



Denizli’de, FETÖ/PDY tarafından kurulduğu belirlenen iki yemek şirketinin vatandaşlardan aldığı kurbanları Afyonkarahisar’daki sucuk fabrikasına sattığı, ayrıca şirketin kendi çalışanlarından her ay düzenli para aldıkları ortaya çıkmıştı. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, “Bir Kurban Bayramında sadece Denizli’den FETÖ’ye verilen kurbanlardan Afyon’da sucuk yapılanların fatura bedeli 3 milyon TL. Olay mahkemede” dedi.

ESKİ GÜNLER İÇİN DUA!

Şirkete yapılan operasyonda dün 16 kişi mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemede ifadeleri alınan 16 şüpheliden 8’i tutuklanmış, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. FETÖ tarafından kurulan ve 3 yılda bir ‘cemaat’ tarafından değiştirilen şirket yöneticilerinin 17-25 Aralık’tan sonra örgüt lideri Fethullah Gülen’e bir şey olmasın diye kurban kestiği ve ‘Gülen’e bir şey olmasın’ ‘beddualar yerini bulsun’ ‘hizmet hareketi eski günlerine geri dönsün’ diye dua edildiği ileri sürülmüştü

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