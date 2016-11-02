Kumpas mağduru Emniyet Müdürü 17 yıl sonra görevine başladı

1999 yılında FETÖ hakkında hazırladığı rapor nedeniyle kumpasa uğrayan Muş’un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, görevine başladı.

Geçtiğimiz hafta görevi Ahmet Cemal Çalışkan’dan devraldıktan sonra 5 günlük izne ayrılan ve dün göreve başlayan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, makamında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Muş Emniyet Müdürlüğüne atandığını dile getiren Zafer Aktaş, Muş halkının huzur ve güvenliği için elinden geleni yapacaklarını ve bu görev esnasında basının da desteğini beklediklerini söyledi.

GÜLEN HAKKINDA DGM’YE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

1999 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla ilgili rapor hazırlayan grupta yer aldığını hatırlatan Aktaş, şöyle konuştu:

“1999 yılında emniyet teşkilatındaki paralel yapılanmayla ilgili rapor hazırlayan grup içerisinde yer aldım. Daha sonra terörist başı Fetullah Gülen’le alakalı Devlet Güvenlik Mahkemesine suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra bir süreç yaşadık ve Türkiye’nin değişik illerinde görevlerde bulunduk. En son sayın büyüklerimizin takdiriyle Muş Emniyet Müdürlüğüne geldik.”

Son kararnameyle Muş Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş, 1999 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı görevinde iken FETÖ/PDY hakkında eli kanlı terör örgütü olduğu yönünde rapor hazırlamıştı.

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