Kuğu Gölü’ balesi seyirciyle buluştu

Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu önceki akşam İstanbul TİM Show Center’da ‘Kuğu Gölü’ balesini sahneledi.



Rusya’nın seçkin bale topluluklarından biri olan Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, ölümsüz eser “Kuğu Gölü” ile İstanbul’da sahne aldı. İlk kez sahne aldıkları 2015’te büyük beğeni toplayan Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü” ile yeniden TİM Show Center’da seyirci karşısına çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen gösteri izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Klasik baleye getirdiği yenilikler, kullanılan olağan dışı bale formları, farklı dans teknikleri ve zengin repertuvarıyla kısa zamanda dünyanın en çok tanınan bale gruplarından biri haline gelen Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, 19 altın madalya, 2 büyük ödül ve Paris Dans Akademisi’nden 5 büyük ödül ile yetkinlikleri dünya çapında tescillenmiş dansçılardan oluşuyor. Romeo ve Jülyet, Don Kişot, Sindirella, Fındıkkıran, Spartaküs, Kamelyalı Kadın, Uyuyan Güzel gibi 20’den fazla dünyaca ünlü eseri başarıyla sahneleyen ve bünyesinde 63 dansçıyı barındıran topluluk, “Balenin Mücevherleri” olarak kabul ediliyor.

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