Kritik toplantıdan karar çıkmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lozan’da yapılan Suriye toplantısında Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı olmadığı için bir karar çıkmadığını belirterek, toplantıda Türkiye’nin Halep’e insani yardım ulaştırılması için vakit kaybetmeden uluslararası bir konvoyun oluşturulmasını teklif ettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan Suriye toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suriye toplantısında bir karar çıkmadığını belirten Çavuşoğlu, “Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı olmadığı için bir karar çıkmadı. Farklı görüşler tabii olabilir. Biz Türkiye olarak özellikle ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme varan bir süreçte hangi adımların atılması konusunda fikirlerimizi net bir şekilde paylaştık. Her şeyden önce bombalamaların ve her türlü saldırıların da bir an önce durması ve gerçek anlamda çatışmaların durdurulması gerekiyor” dedi.

ULUSLARARASI BİR KONVOY OLUŞTURULSUN

DHA’nın haberine göre; vakit kaybedilmeden Halep’e insani yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bu yardımların ulaştırılmasında ayrım yapılmaması gerektiğinin önemine dikkat çeki. Türkiye’nin bu noktada bir önerisi olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, “Uluslararası bir konvoy oluşturulsun, yani farklı ülkelerin bayraklarıyla ve TIR’larıyla insani yardımlar ulaştıralım. Hem bu sembolik olur, hem de konvoya müdahale olmaz” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM İÇİN SİYASİ MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI GEREKİYOR

Kesin çözüm için siyasi müzakerelerin başlaması gerektiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, “Uygulaması zor da olsa bugün herkes, her şartta siyasi müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiği konusunda hemfikirdi. Her şartta rejimin ve muhalefetin müzakerecilerinin masaya oturup, Suriye’nin geleceği ile ilgili fikirlerini paylaşması gerekiyor. Muhalefet, Suriye’nin geleceğine ilişkin vizyonunu bizlerle ve tüm dünyayla paylaştı. Gerçekten de bu konuda kendilerini ispatladılar. Rejimin de aynı anlayış içerisinde olması gerekiyor. Sadece muhalefetin bu vizyonu paylaşması yetmez” dedi.

SURİYE GENELİNDE ATEŞKES SAĞLANMALI

Yapılacak bir ateşkesin de tüm Suriye yayılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Siyasi çözüm konusunda hemfikiriz, ama bazı kuşkuları ortadan kaldırmak için tüm ülke genelinde ateşkesin sağlanması lazım. Tabii burada DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Menbiç civarında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte DAEŞ’e karşı ilerleme devam ediyor. Önümüzdeki günlerde daha da çok bölge DAEŞ’ten temizlenmiş olacak” diye konuştu.

İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILABİLMESİ İÇİN…

Türkiye’nin, insani yardımların ulaştırılabilmesi için çatışmaların durdurulması gerektiğini söylediğini belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Halep’ten El Nusra teröristlerinin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bu bölgede özellikle, muhalefetin de El Nusra’dan ayrılması gerekiyor. Burada ‘El Nusra ayrılsın, sonra ateşkes sağlansın’ veya ‘önce ateşkes sağlansın ki muhalefet kendisini El Nusra’dan ayırsın, El Nusra ve diğer teröristler varsa bölgeden ayrılsın’ konusunda farklı görüşler oldu. Gayriresmi formatta ve değişik görüş alışverişleri olduğu için farklı görüşlerini ortaya koyan oldu. Ama bir an evvel ateşkesin sağlanması lazım. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Hem Suriye’nin batısında, hem de doğusundaki DAEŞ’in olduğu yerlerin temizlenmesi lazım. Ilımlı muhalefete dönük rejim ve destekçileri tarafından yapılan saldırıların da bir an önce durdurulması gerekiyor.”

Bu çerçevede uzun süren görüşmeleri tamamladıklarını, gelecek günlerde özellikle insani yardımların ulaştırılması konusunda uzmanların görüşmeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, ateşkesin modaliteleri üzerinde görüşmelerin de süreceğini ifade etti.

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